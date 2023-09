- Publicité-

Un échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran a lieu ce lundi au Qatar, pays qui a servi de médiateur entre ces deux pays, le dialogue étant très difficile entre les deux pays. L’échange se fera à la condition du déblocage de six milliards de dollars de fonds iraniens par la Corée du Sud.

Le Qatar a confirmé que des fonds iraniens non gelés d’une valeur de 6 milliards de dollars ont été transférés sur des comptes bancaires à Doha, a déclaré lundi à Reuters une source informée des détails de l’affaire, ce qui déclencherait un échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran. Un avion qatari était en attente en Iran lundi matin pour transporter cinq prisonniers américains et deux membres de leur famille à Doha, a déclaré la source.

Parmi eux figure l’homme d’affaires Siamak Namazi, arrêté en 2015 et condamné à dix ans de prison en 2016 pour espionnage. Parmi les cinq Iraniens devant être libérés par les Etats-Unis, figurent Reza Sarhangpour et Kambiz Attar Kashani, accusés d’avoir «contourné les sanctions américaines» contre l’Iran.

Aux yeux de certains experts, cet accord conclu après des négociations très discrètes témoigne d’un apaisement des tensions entre l’Iran et les Etats-Unis, mais ils ne préjugent pas d’un possible accord sur le dossier du nucléaire iranien. L’Iran et les États-Unis ont une histoire d’échanges de prisonniers qui remonte à la prise de l’ambassade américaine en 1979 et à la crise des otages qui a suivi la révolution iranienne.

Rien n’indique que l’accord sur les prisonniers inciterait à rétablir l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, qui prévoyait que Téhéran réduise son programme nucléaire en échange d’une levée des sanctions internationales contre son économie. Les États-Unis se sont retirés de cet accord en 2018.