Eagle Partner 2023: les Etats-Unis et l’Arménie lancent des exercices militaires conjoints

Ce lundi, les exercices militaires Eagle Partner 2023 ont débuté près de la capitale arménienne, Erevan, suscitant des réactions diplomatiques complexes.

L’Arménie, un petit pays niché dans le Caucase, a longtemps entretenu des liens étroits avec la Russie en matière de sécurité et de coopération militaire. Cependant, les exercices Eagle Partner 2023, auxquels participent les États-Unis, indiquent un éloignement progressif de cet alignement traditionnel.

Un porte-parole de l’armée américaine pour l’Europe et l’Afrique a confirmé le début de ces exercices, affirmant qu’ils sont destinés à renforcer la coopération militaire entre l’Arménie et les États-Unis. Cette déclaration intervient seulement trois jours après que la Russie a convoqué l’ambassadeur d’Arménie, dénonçant des « mesures inamicales ».

Ce rapprochement entre l’Arménie et les États-Unis est perçu comme un signe clair de la volonté arménienne de diversifier ses partenariats internationaux. Les autorités arméniennes ont maintenu que ces exercices ne devraient pas être interprétés comme une rupture totale avec la Russie, mais plutôt comme une tentative de renforcer sa position diplomatique et de sécurité régionale.

La Russie, quant à elle, surveille de près cette évolution. Le Kremlin considère traditionnellement le Caucase comme une sphère d’influence stratégique. Les exercices militaires conjoints entre l’Arménie et les États-Unis sont interprétés comme une tentative de l’Arménie de se positionner plus fermement sur l’échiquier géopolitique mondial, ce qui pourrait compliquer les relations entre Erevan et Moscou à l’avenir.