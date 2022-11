Drones iraniens en Ukraine: le Canada prend une nouvelle bactérie de sanctions contre Téhéran

Le Canada a annoncé de nouvelles sanctions contre l’Iran visant notamment deux entreprises d’armement qui sont accusées de fournir drones et personnel à la Russie pour attaquer « les civils et les infrastructures civiles en Ukraine ».

Le Canada ne lâche pas l’affaire. Ottawa a décidé de nouvelles sanctions contre l’Iran. En effet, les entreprises Shahed Aviation Industries et Qods Aviation Industries, sanctionnées par Ottawa, sont « essentielles aux activités permanentes du régime visant à déstabiliser la paix et la sécurité internationale », a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly par communiqué.

La ministre les accuse notamment d’être impliquées dans « la vente d’armes et l’envoi de personnel militaire iranien pour former et aider les forces russes ».

L’Iran a révélé samedi 5 novembre 2022, avoir fourni des drones à la Russie avant l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes en février 2022. « Nous avons fourni à la Russie un nombre limité de drones, des mois avant la guerre en Ukraine », a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, cité par l’agence officielle Irna.

Ces dernières semaines, Kiev et ses alliés occidentaux accusent la Russie d’utiliser des drones de fabrication iranienne pour mener des attaques en Ukraine. Les conséquences de « la complicité » iranienne avec Moscou « seront beaucoup plus importantes que les bénéfices », avait menacé la diplomatie ukrainienne, après que Téhéran a reconnu avoir livré des drones à la Russie avant le début de l’invasion russe en Ukraine.