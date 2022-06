Dortmund: l’ivoirien Sébastien Haller a passé sa visite médicale

En attendant la signature de son contrat avec le Borussia Dortmund, Sébastien Haller a passé avec succès sa visite médicale. L’international ivoirien a été aperçu en Allemagne au General Aviation Terminal.

C’est presque bouclé pour Sébastien Haller et le Borussia Dortmund. L’international ivoirien a passé sa visite médicale et son officialisation en tant que nouveau joueur des BVB ne devrait plus tarder. Le média local Bild informe que l’Ivoirien est arrivé à bord du vol numéro FLJ546R en provenance de la région parisienne. Selon les informations de RMC Sport, l’Eléphant aurait déjà signé avec le club de la Ruhr.

Avec l’Ajax Amsterdam, Haller sort d’une grande saison, notamment en Ligue des champions où il a marqué 11 buts en 8 matches de Ligue des champions. Au total, avec le club ajacide, l’attaquant de 28 ans a inscrit 34 buts et délivré 9 passes décisives en 42 matches.

Sous ses nouvelles couleurs, Sébastien Haller va tenter de faire oublier Erling Haaland parti à Manchester City. Le cyborg norvégien a inscrit en deux saisons pas moins de 85 buts et 23 passes décisives en 88 rencontres avec les Marsupiaux.