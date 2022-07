Donald Trump : les funérailles de sa femme, Ivana, ont coûté cette coquette somme

Le jeudi 14 juillet 2022, Donald Trump annonçait la mort de sa première femme, Ivana, à l’âge de 73 ans. Pour le 45ème Président des États-Unis d’Amérique, les funérailles de la mère d’Ivanka, Donald Jr. et Éric ont coûté une sacrée fortune.

La première femme de l’ex-Président des États-Unis a tiré sa révérence, le jeudi 14 juillet 2022. L’annonce du décès de l’ancienne skieuse de fond et mannequin, d’origine tchèque, a été faite par la famille. La femme d’affaires laisse derrière elle, trois orphelins, à savoir : Ivanka, Donald Jr. et Éric.

Le coût est 20 fois supérieur à la moyenne

Selon les médias locaux, le cercueil d’Ivana Trump est en or et coûte la coquette somme de 125 000 dollars. Le chef-d’oeuvre porte la griffe de Frank Campbell’s Funeral Home, l’une des plus grandes société de pompes funèbres de New-York, aux États-Unis. Les gratins locaux, qui passent de vie à trépas, passent, toujours, par les mêmes services. La presse américaine précise que les autres dépenses pourraient être estimées à quelque 27 575 dollars.

Des sources, proches de la famille Trump, se seraient confiées aux médias, disant que les dépenses diverses comprenaient les cérémonies au funérarium Frank Campbell et des observations, à propos de la cérémonie d’adieu d’Ivana, liée à une exposition de la couverture du magazine Vanity Fair.

The Daily Mail rapporte que les prestations de la célèbre société de pompes funèbres peuvent atteindre des prix à six chiffres. Selon le média britannique, le cercueil en cuivre argenté de Frank Campbell’s Funeral Home coûte 70 000 dollars.

En outre, dans le cadre de l’organisation des cérémonies, pour 2 000 à 8 300 dollars, les proches de la famille éplorée peuvent se procurer des bijoux dorés personnalisés, contenant une mèche de cheveux de l’illustre disparue.

Tout compte fait, à en croire les spécialistes des services funèbres, le montant des funérailles d’Ivana Trump est près de 20 fois supérieur au prix de la cérémonie d’adieu moyenne pour l’Américain-type – qui s’élève à 7 848 dollars.

Pour la petite information, Ivana Trump était considérée, comme une femme d’affaires aguerrie, un bourreau de travail, et une maniaque. La mère des trois premiers enfants du magnat immobilier de New-York avait, notamment, travaillé aux côtés de son mari.