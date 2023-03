Donald Trump de retour sur Facebook et Youtube après plus de 2 ans d’absence

Banni en 2021 à la suite de l’assaut contre le Capitole, Donald Trump a finalement fait son retour sur Facebook après plus de deux ans d’absence. L’ancien président a publié vendredi 17 mars 2023 sur Facebook et YouTube pour la première fois.

Donald Trump a officiellement fait son retour sur Facebook ce vendredi 17 mars 2023. L’ancien président américain qui veut briguer un second mandat en 2024 a publié un message sur Facebook et YouTube pour la première fois depuis son exclusion.

« Je suis de retour! », a écrit l’ancien président américain sur son compte Facebook avant de présenter par la suite ses excuses à ses abonnés pour ce long moment de silence. « Désolé de vous avoir fait attendre, c’était compliqué », a-t-il indiqué dans une courte vidéo de CNN accompagnant son message et qui semble dater du soir de son élection en 2016.

Et comme l’on pouvait s’y attendre, ce retour de Donald Trump a été chaleureusement accueilli par ses millions d’abonnés. A travers les commentaires, les internautes ont exprimé toute leur joie et leur soulagement après une attente qui a duré plus de deux ans.

Pour rappel, les comptes Facebook et Instagram de l’ancien président avaient été banni après l’invasion du Capitole en janvier 2021. La suspension appliquée par Meta était d’une durée de deux ans à compter de la date de la suspension initiale. « Nous ne voulons pas entraver un débat ouvert, public et démocratique sur les plateformes de Meta, en particulier dans un contexte d’élections comme aux États-Unis« , avait indiqué Nick Clegg, président des affaires internationales chez Meta.