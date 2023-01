Donald Trump bientôt de retour sur Facebook et Instagram après 2 ans de suspension

La société mère de Facebook, Meta, a annoncé ce mercredi qu’elle va restaurer les comptes de l’ancien président Donald Trump sur Facebook et Instagram dans les semaines à venir, un peu plus de deux ans après l’avoir suspendu à la suite de l’attaque du Capitole du 6 janvier.

Meta a pris la décision historique d’interdire à Trump de publier sur Facebook et Instagram le lendemain de l’attaque du 6 janvier, au cours de laquelle ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain dans le but d’annuler les résultats des élections de 2020.

« Notre détermination est que le risque [pour la sécurité publique] a suffisamment reculé. En tant que tel, nous rétablirons les comptes Facebook et Instagram de M. Trump dans les semaines à venir. Cependant, nous le faisons avec de nouveaux garde-corps en place pour dissuader les récidives« , a déclaré le responsable des affaires internationales de Meta, Nick Clegg, dans un article de blog le mercredi 25 janvier.

Trump pourrait être suspendu jusqu’à deux ans voire plus au cas où il enfreindra les politiques de la plate-forme à l’avenir, a ajouté Clegg. «Le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent afin de pouvoir faire des choix éclairés. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de limite à ce que les gens peuvent dire sur notre plateforme. Quand il y a un risque de préjudice dans le monde réel – un risque élevé qui justifie une intervention de Meta dans le débat public – nous agissons», a ajouté Nick Clegg, le responsable des affaires internationales de Meta.

Avec ses comptes Facebook et Instagram réactivés, Trump aura désormais accès à ses énormes et puissantes plateformes de communication et de collecte de fonds au moment même où il prévoit se lancer dans la course à la Maison Blanche.

Cependant, on ne sait pas encore si Trump acceptera d’adopter à nouveau les plateformes Meta car même après la réactivation de son compte Twitter, Trump a continué par publier sur sa propre plateforme de médias sociaux, Truthsocial, snobant ainsi le réseau social à l’oiseau bleu.

Dans un récent message sur sa propre plateforme, Truth Social, Trump a reconnu la décision de Meta d’annuler la suspension de son compte et a déclaré qu' »une telle chose ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice, ou à toute autre personne qui ne mérite pas de représailles ».

Faut-il le rappeler, l’ancien président américain drainait sur Facebook et Instagram – 34 millions d’abonnés et 23 millions d’abonnés, respectivement, avant sa réintégration. Les campagnes précédentes de Trump ont témoigné de l’efficacité des outils de publicité ciblée de Facebook, ce qui lui a permis d’investir des millions pour diffuser des publicités sur Facebook.