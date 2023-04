Donald Trump attaque Emmanuel Macron sur sa visite en Chine et ses propos sur Taïwan

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine Fox News, l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a critiqué le chef d’État français, Emmanuel Macron, pour ses commentaires sur la situation à Taïwan. Il a également accusé Macron de faire de la flagornerie envers le président chinois Xi Jinping lors de sa visite en Chine. Ces propos injurieux ont été largement condamnés par la classe politique française.

L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a tenu des propos injurieux, ce mardi, envers le chef d'État français, Emmanuel Macron. Dans un entretien accordé à Fox News, Donald Trump a évoqué la récente visite du Président français en Chine, accusant, dans des termes crus et discourtois, Emmanuel Macron de faire de la flagornerie vis-à-vis du chef d'État chinois Xi Jinping.

Trump a également reproché à son successeur, Joe Biden, d’avoir affaibli le leadership américain sur la scène internationale et d’avoir perdu le soutien de ses alliés traditionnels. Ces déclarations interviennent alors que les relations entre les États-Unis et la France ont été tendues ces derniers mois en raison de désaccords sur des questions telles que la taxation des géants technologiques américains.

La récente visite d’Emmanuel Macron en Chine a été suivie de près par la communauté internationale, en particulier en ce qui concerne ses commentaires sur Taïwan. Les propos du président français ont été critiqués par certains pays, notamment les États-Unis.

En réponse aux propos de Donald Trump, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ainsi que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ont exprimé leur soutien à Emmanuel Macron, soulignant l’importance pour l’Union européenne de faire valoir sa souveraineté sur la scène internationale.

Cette attaque de Donald Trump contre Emmanuel Macron met en lumière les tensions qui persistent entre les États-Unis et certains pays européens, y compris la France, sur des questions de politique étrangère.