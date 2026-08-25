Dominique Alderweireld, dit « Dodo la Saumure », connu dans l’affaire du Carlton, est mort à 77 ans

Dominique Alderweireld, connu sous le surnom de « Dodo la Saumure », est mort mardi 25 août 2026 à Tournai, en Belgique, à l’âge de 77 ans, des suites d’une insuffisance cardiaque. Sa mort a été confirmée à l’AFP par son ancien avocat, Sorin Margulis, qui citait des informations transmises par Béatrice Legrain, l’ex-compagne du défunt.

Ce Français installé en Belgique, où il gérait plusieurs maisons closes, s’était fait connaître du grand public en 2015 lors du procès dit du « Carlton de Lille », dans lequel il était poursuivi pour proxenétisme aggravé aux côtés de plusieurs personnalités, dont l’ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn. Il avait obtenu une relaxe générale devant le tribunal correctionnel de Lille en juin 2015.

La justice belge l’avait quant à elle condamné à plusieurs reprises. En septembre 2014, la cour d’appel l’avait condamné à cinq ans de prison avec sursis pour proxenétisme. Plus récemment, en janvier 2026, le tribunal correctionnel de Tournai l’avait condamné à six ans de prison et environ 500 000 euros d’amende pour traite des êtres humains, association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et faux, dans une affaire portant sur onze établissements exploités en Wallonie entre 2014 et 2019. Dominique Alderweireld avait fait appel de cette décision, qui n’était donc pas définitive.

Une santé déjà fragilisée

Selon la presse belge, l’état de santé de Dominique Alderweireld s’était dégradé ces derniers mois, alors qu’il traversait par ailleurs des difficultés matérielles et de logement. Ses obsèques doivent se tenir en Belgique, dans la plus stricte intimité, selon son entourage.