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Dogbo: la police déjoue le vol d’un tricycle à Dévé grâce à une panne mécanique providentielle

​Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 août 2026, une patrouille du commissariat de l’arrondissement de Dévé, dans la commune de Dogbo, a fait échec à une tentative de vol de engin à trois roues dans le village d’Adidévo.

Edouard Djogbénou
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Dogbo: la police déjoue le vol d’un tricycle à Dévé grâce à une panne mécanique providentielle
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​Aux environs de 3 heures du matin, lors d’une ronde de routine sur une piste vicinale, les forces de l’ordre ont repéré trois individus s’activant dans l’obscurité pour faire démarrer un tricycle neuf dépourvu de ses clés de contact.

Apercevant les gyrophares de la patrouille, les trois suspects ont immédiatement pris la fuite en abandonnant le véhicule sur place. Les recherches et la battue engagées dans la zone forestière environnante n’ont pas permis de les rattraper.

Mode opératoire et séquestration de la victime

​En procédant à des vérifications dans le voisinage pour identifier l’origine du bien, les policiers ont découvert la porte d’une habitation bloquée de l’extérieur par un sommier de lit. Une fois le dispositif retiré, l’occupant des lieux a constaté le vol de son véhicule qu’il avait garé la veille au soir sur sa terrasse.

​Les constatations ont permis de reconstituer la tactique des cambrioleurs : après avoir séquestré le propriétaire chez lui en bloquant sa porte de l’extérieur, ils ont sorti le tricycle sur la voie publique avant d’être immobilisés par une panne de démarrage, juste avant l’arrivée des agents de police.

​Le véhicule a été remorqué et consigné au commissariat d’arrondissement de Dévé en attendant la présentation des justificatifs de propriété par la victime, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier et retrouver les trois fuyards.

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