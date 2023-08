Diplomatie: Yedidia Klein, nouvelle ambassadrice d’Israël au Togo présente ses lettres de créance

- Publicité-

Rony Yedidia Klein a présenté ses lettres de créance en tant qu’ambassadrice d’Israël au Togo, au Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Régionale et des Togolais de l’Extérieur, Robert Dussey, vendredi.

Le ministre Robert Dussey a reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice d’Israël près le Togo. Un moment qui marque le commencement d’un nouveau chapitre diplomatique entre les deux nations, propice à la construction d’une amitié solide et de partenariats stratégiques.

Durant les échanges, l’accent a été mis sur les nombreuses possibilités de collaboration entre Israël et le Togo, allant au-delà des aspects traditionnels de la diplomatie. La santé et l’agriculture sont ressorties comme des domaines clés de coopération potentielle. Les deux pays partagent une vision commune pour améliorer la santé et le bien-être de leurs citoyens, et la richesse de l’expertise israélienne dans le domaine médical pourrait s’avérer précieuse pour le Togo.

De même, les avancées agricoles israéliennes, souvent saluées comme des modèles de réussite, pourraient être adaptées pour stimuler la sécurité alimentaire et le développement rural au Togo.

L’ambassadrice Rony Yedidia Klein a exprimé sa gratitude envers le ministre togolais pour son accueil chaleureux et a partagé sa vision d’une « merveilleuse amitié » entre les deux nations. Cette dynamique nouvelle suscite un espoir palpable quant à l’établissement de liens forts et durables qui transcenderont les frontières et les distances géographiques.