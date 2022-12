Diplomatie: tête-à-tête entre Patrice Talon et Paul Kagame à Washington

En marge du sommet Afrique – Etats-Unis qui se tient à Washington, le président béninois Patrice Talon a eu un entretien avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux personnalités ont échangé autour de la collaboration entre leurs deux pays.

Le Bénin et le Rwanda profitent du conclave de Washington pour renfoncer leur coopération. « Les deux chefs d’État ont discuté des domaines de collaboration en cours », a rapporté la présidence rwandaise. Selon la même source, Patrice Talon et Paul Kagame ont abordé « le renforcement des capacités et le partenariat économique, et se sont engagés à établir des domaines de coopération supplémentaires ».

Avec la montée du terrorisme dans le nord Bénin, la coopération avec le Rwanda a été renforcée dans le domaine sécuritaire. En septembre dernier, le porte-parole du gouvernement béninois a évoqué un accord envisagé par le Bénin et le Rwanda.

Selon les premières informations rapportées sur cet accord à venir, le Bénin bénéficiera de la part du Rwanda « un appui logistique et de l’expertise dans la lutte contre le djihadisme ».

Pour rappel, à sa prise de fonction en 2016, Patrice Talon s’est rendu au Rwanda dans le cadre d’une visite de travail. A cette occasion, le président béninois n’avait pas caché son admiration pour le travail effectué par Paul Kagame. « Moi qui proviens du secteur privé, où ce qui compte ce sont les résultats, quand on a l’occasion d’observer de loin quelqu’un qui est le symbole du résultat, on a envie de le connaître », avait-il déclaré.