Taïwan a rappelé jeudi son ambassadeur au Honduras en raison d’une visite du chef de la diplomatie de Tegucigalpa en Chine, a déclaré le gouvernement de Taipei dans un communiqué.

« Le Honduras a ignoré plus de 80 ans d’amitié en envoyant son ministre des Affaires étrangères en Chine, ce qui a gravement porté atteinte aux sentiments de notre gouvernement et de notre peuple », a déclaré un communiqué du ministère taïwanais des Affaires étrangères.

Les relations entre Taïwan et la Chine sont tendues depuis longtemps, et Taïwan considère que la visite du ministre des Affaires étrangères du Honduras en Chine est une trahison de l’amitié et de la solidarité entre les deux pays. Le Honduras était l’un des 15 pays qui entretenaient des relations diplomatiques avec Taïwan, mais cette visite a clairement montré que le Honduras est prêt à abandonner son allié historique en faveur de la Chine.

En rappelant son ambassadeur au Honduras, Taïwan envoie un message clair au monde entier : elle ne tolérera pas la trahison de ses alliés historiques en faveur de la Chine. La décision de rappeler son ambassadeur est un geste fort qui montre la détermination de Taïwan à protéger ses intérêts nationaux et à défendre son statut diplomatique. Cette situation montre également l’importance pour Taïwan de maintenir ses relations diplomatiques avec ses alliés historiques et de renforcer sa position sur la scène internationale.