Diplomatie: Patrice Talon échange avec Bola Tinubu à Paris

Le président béninois Patrice Talon a échangé avec son homologue nigérian Bola Tinubu. La rencontre s’est tenue vendredi 23 juin 2023 en France, en marge du sommet « pour un nouveau pacte financier mondial ».

Tête-à-tête entre Patrice Talon et Bola Tinubu à Paris. Il s’agit d’une première rencontre entre les deux personnalités après l’investiture de Bola Tinubu. Au menu des échanges, les relations diplomatiques entre le Bénin et le Nigéria au cœur des discussions. Selon le président Bola Tinubu, les deux pays doivent se soutenir. En ce qui concerne le Nigéria, il a assuré que des dispositions sont prises pour le renforcement de la coopération entre Abuja et Cotonou.

De son côté, le Bénin aussi est prêt à travailler pour le raffermissement de ses relations avec le Nigéria. Le président Patrice Talon s’est engagé à œuvrer dans ce sens, pour le bonheur des deux peuples. « Nous sommes prêts à travailler avec vous, pour mettre en œuvre des politiques qui protégeront nos économies aux entrées terrestres et maritimes », a-t-il assuré.

- Publicité-

Avant cette rencontre d’échange entre les deux présidents, il se disait que les relations entre le Bénin et le Nigéria ont du plomb dans l’aile. Ces commentaires s’étaient renforcés avec l’absence de Patrice Talon à l’inauguration de la raffinerie de l’homme d’affaires nigérian Ali Dangote.