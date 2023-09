Diplomatie: Muteber Kiliç, nouvelle ambassadrice de la Turquie au Togo

- Publicité-

La nouvelle ambassadrice de la Turquie au Togo, Muteber Kiliç, a présenté ses lettres de créance au président togolais, Faure Gnassingbé, lors d’une rencontre officielle ce mardi.

Muteber Kiliç est la nouvelle ambassadrice de la Turquie auprès du Togo. Au cours de sa rencontre avec le chef de l’Etat ce mardi, l’ambassadrice a exprimé son engagement à renforcer la coopération bilatérale entre la Turquie et le Togo. « La Turquie et l’Afrique ont des relations qui se développent ces dernières années dans tous les domaines, et le Togo, bien sûr, occupe une place particulière dans ces relations. Le bilan est positif, mais nous pourrions faire davantage. Nous avons à cet égard échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale. Et je suis prête à faire tout le nécessaire pour développer nos rapports avec le Togo. », a-t-elle déclaré.

Diplômée en droit, Muteber Kiliç possède une vaste expérience internationale, acquise lors de ses affectations précédentes à l’ambassade de Turquie au Koweït, à Bruxelles, à Moscou, au Kazakhstan et à Tbilissi. Son arrivée au Togo marque une étape importante dans les relations entre les deux pays.

L’arrivée de Muteber Kiliç en tant qu’ambassadrice de la Turquie au Togo ouvre de nouvelles perspectives de coopération et renforce les relations diplomatiques entre ces deux pays. Sa nomination sera certainement un facteur clé dans le développement des relations bilatérales dans les années à venir.