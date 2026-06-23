Diplomatie: le Niger formalise son retrait de la Cour pénale internationale

La rupture entre les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et certaines institutions internationales franchit un nouveau palier. Le Niger a officiellement notifié son retrait de la Cour pénale internationale (CPI), une décision rendue publique par l’institution de La Haye ce mardi 23 juin 2026.

La notification écrite, formellement reçue par les instances de la Cour le 18 juin, n’entrera en vigueur que le 18 juin 2027, respectant ainsi le délai réglementaire d’un an imposé par les textes fondateurs.

​Cette démarche s’inscrit en droite ligne de la stratégie commune définie il y a neuf mois par le bloc de l’AES, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les trois régimes de transition avaient alors unanimement fustigé la juridiction internationale, la qualifiant d’instrument de répression néocoloniale déconnecté des réalités et de la souveraineté des nations africaines.

​La CPI prend acte mais déplore un recul dans la lutte contre l’impunité

​Réagissant à cette annonce, la direction de la CPI a déclaré prendre acte de cette notification tout en rappelant que le retrait d’un traité international relève de la stricte compétence souveraine de chaque État. L’institution a néanmoins exprimé ses profonds regrets face à une décision qui, selon elle, fragilise l’architecture judiciaire mondiale et les efforts collectifs visant à châtier les crimes les plus graves, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

​La Cour a également tenu à préciser un point de droit capital : le Niger reste juridiquement lié par le Statut de Rome et demeure pleinement tenu de respecter l’intégralité de ses obligations internationales jusqu’à la date d’échéance officielle de la procédure, fixée au 18 juin 2027.

​Une institution sous le feu des critiques sur le continent

​Mise en place en 2002 pour pallier les carences ou le manque de volonté des systèmes judiciaires nationaux face aux atrocités de masse, la CPI traverse une crise de légitimité persistante auprès de plusieurs capitales africaines.

Depuis de nombreuses années, de nombreux dirigeants et observateurs du continent reprochent à l’institution un traitement asymétrique de la justice internationale, l’accusant de concentrer quasi exclusivement ses enquêtes et ses poursuites sur des personnalités et des ressortissants du continent africain. Ce départ officiel du Niger matérialise une fracture géopolitique de plus en plus marquée dans la région du Sahel.