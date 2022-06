Diplomatie: le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov annoncé en Türkiye

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, sera en Türkiye entre les 07 et 08 juin 2022. Il s’agit d’une visite de travail, selon nos informations.

Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, va accueillir cette semaine, son homologue russe Sergueï Lavrov. Les deux diplomates vont discuter du renforcement de la coopération bilatérale et des enjeux régionaux.

De sources officielles turques, le chef de la diplomatie russe, Lavrov discutera aussi, durant sa visite, en Türkiye entre les 07 et 08 juin 2022, des questions économiques. Le 31 mai, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu avait annoncé une prochaine visite de son homologue russe en Türkiye, pour discuter de l’ouverture d’un corridor commercial sûr, à travers les ports de la mer Noire, pour l’acheminement des céréales.

Cette visite de Lavrov à Ankara intervient dans un contexte de guerre en Ukraine et aussi d’une candidature de la Finlande et de la Suède pour adhérer à l’OTAN. La candidature des deux pays est pour l’instant bloquée par la Turquie. La Russie et la Turquie entretiennent une relation diplomatique active. Les deux pays se portent une main forte très souvent lorsqu’il s’agit des enjeux internationaux.