Diplomatie: le chancelier allemand Olaf Scholz en visite officielle en Éthiopie

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, est arrivé à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, le jeudi pour une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales entre l’Allemagne et l’Éthiopie. Cette visite est également l’occasion pour Scholz de discuter des questions nationales, régionales et internationales d’intérêt commun avec des hauts responsables éthiopiens.

Le chancelier allemand Olaf Scholz en visite officielle en Éthiopie. À son arrivée à l’aéroport international d’Addis-Abeba, le chancelier allemand a été accueilli par la ministre d’État éthiopienne aux Affaires étrangères, Birtukan Ayana, marquant le début de sa visite de deux jours en Éthiopie. Scholz est accompagné d’une délégation de représentants d’entreprises allemandes, témoignant de l’importance accordée par l’Allemagne au renforcement des liens commerciaux avec l’Éthiopie.

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a salué la visite du chancelier allemand et a souligné l’importance des relations bilatérales entre les deux pays. Le communiqué du ministère a également noté l’histoire longue et solide des relations entre Addis-Abeba et Berlin, et a exprimé l’espoir que la visite de Scholz renforcera ces liens à un niveau supérieur.

Au cours de sa visite, Scholz doit rencontrer des hauts responsables éthiopiens pour discuter des questions d’intérêt commun, notamment la coopération économique, la migration et les relations entre l’Union européenne et l’Afrique. Scholz est également prévu pour visiter le siège de l’Union africaine, qui a son siège à Addis-Abeba.

La visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Éthiopie marque un engagement fort de l’Allemagne à renforcer les liens avec ce pays clé d’Afrique de l’Est. Cette visite est une opportunité pour les deux pays de renforcer leur coopération dans divers domaines, tels que l’économie et la sécurité. L’Éthiopie, quant à elle, a l’occasion de renforcer son partenariat avec l’Allemagne, une puissance économique européenne, pour stimuler son propre développement économique et social.