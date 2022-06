Diplomatie: le Bénin et la Russie veulent renforcer leur coopération bilatérale

Les relations diplomatiques entre le Bénin et la Russie sont bonnes, selon les chefs de la diplomatie des deux Etats qui envisagent renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations dans le respect mutuel et dans un élan de développement durable.

Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, et son homologue béninois Aurélien Agbénonci, ont échangé le 04 juin 2022, des télégrammes de félicitations à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations.

Dans son message, Sergueï Lavrov a « hautement apprécié le niveau des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Bénin, fondées sur les principes du respect mutuel et de la proximité des approches des questions d’actualité de l’agenda international et régional ». La partie russe a exprimé sa volonté à poursuivre le travail commun visant à renforcer la coopération bilatérale et maintenir le développement durable sur le continent africain.

Pour sa part, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Bénin, Aurélien Agbénonci, a réaffirmé la volonté de son pays de développer une coopération mutuellement bénéfique avec la Fédération de Russie dans divers domaines.