Diplomatie: en visite de travail au Bénin, Chrysoula Zacharopoulou reçue en audience par Talon

Le président Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi 30 mars 2023, la Secrétaire d’État française auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou.

La Secrétaire d’État française auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou est au Bénin depuis le mercredi 29 Mars pour une visite de travail.

Elle a été reçue en audience ce jeudi 30 Mars 2023 par le président béninois, SEM Patrice Talon. La coopération culturelle, le développement du tourisme, la formation technique et professionnelle entre la France et le Bénin et la situation sécuritaire dans les pays du Golfe de Guinée sont les points abordés par le président Patrice Talon et son hôte.

L’audience qui a eu lieu en présence du ministre béninois de l’économie et des finances et son collègues des affaires étrangères et de la coopération a permis à la Secrétaire d’État française auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou de faire le point du suivi des engagements pris par le Président Emmanuel MACRON lors de sa visite au Bénin les 27 et 28 juillet 2022.