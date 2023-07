Diplomatie: en fin de mission au Togo, Veltin fait ses adieux à Faure Gnassingbé

- Publicité-

À l’issue de sa mission au Togo, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Matthias Veltin, a eu l’honneur d’être reçu en audience ce mardi par le Président de la République Faure Gnassingbé, afin de lui présenter ses adieux solennels avant de quitter le territoire togolais.

La mission de l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Matthias Veltin, touche à sa fin au Togo. Avant son départ, il a eu l’occasion de rencontrer en tête-à-tête le Président de la République, Faure Gnassingbé, ce mardi 18 juillet 2023. Lors de cette rencontre, Matthias Veltin s’est réjoui de la qualité du partenariat entre les deux pays.

En ce qui concerne le point sur la coopération bilatérale avec le Togo durant son mandat, le diplomate allemand a mis en avant les relations solides qui unissent les deux pays. Matthias Veltin a exprimé sa satisfaction quant à la coopération bilatérale existante et a assuré que l’Allemagne continuerait de soutenir le Togo dans sa réponse aux défis sécuritaires.

- Publicité-

Faut-il le rappeler, les relations de coopération entre le Togo et l’Allemagne s’appuient sur une tradition séculaire d’amitié fraternelle et s’ajustent avec pertinence aux enjeux et défis contemporains par le biais de la mise en œuvre de multiples programmes sous l’égide de la GIZ (Agence allemande de coopération internationale) et de la KfW (Banque allemande de développement). Cette coopération active témoigne de l’attachement des deux nations à renforcer leurs liens dans divers domaines, y compris la sécurité.