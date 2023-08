Diplomatie: arrivée du président Patrice Talon en Chine

Le président Patrice Talon est arrivé en Chine dans la matinée du jeudi 31 août 2023. Sa délégation a été accueillie à l’aéroport de Pékin-Capitale par plusieurs officiels, dont le Vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Deng Li.

La visite d’État du président Patrice Talon débute en Chine ce jeudi. Il est arrivé à Pékin aujourd’hui avec sa délégation venue de Cotonou.

A l’aéroport, c’est un parterre de personnalités qui a accueilli le président béninois. On a noté la présence du Vice-ministre chinois des Affaires étrangères, de l’ambassadeur de Chine au Bénin et de Simon-Pierre Adovelandé, ambassadeur du Bénin en Chine.

- Publicité-

Cette visite, qui va se dérouler du 31 août au 03 septembre 2023, sera ponctuée de plusieurs activités. Le président Patrice Talon va échanger avec des personnalités chinoises, dont le président chinois Xi Jinping. Les deux présidents aborderont la question de la coopération diplomatique entre leurs deux pays.

Il faut signaler que le président Patrice Talon est accompagné de trois de ses ministres. Il s’agit de Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances ; Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires Étrangères ; et Shadiya Assouman, ministre de l’Industrie et du Commerce.