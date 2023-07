Diplomatie : 08 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin

- Publicité-

Le 13 juillet 2023, huit nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président de la République du Bénin, Patrice Talon au Palais de la Marina. Ces diplomates représentent désormais leurs pays respectifs, à savoir la Tanzanie, la Turquie, la Belgique, la Slovaquie, le Danemark, la Suisse, Israël et le Sri Lanka.

Le nouvel ambassadeur de la Turquie Mesut Koç, précédemment directeur général adjoint de la sécurité et du renseignement dans son pays, a exprimé son souhait de renforcer et d’améliorer les relations bilatérales entre le Bénin et la Turquie, notamment en termes d’économie et de commerce. « Je souhaite donc le placer sous le saut de renforcement de l’amélioration de nos relations et latérales qui existent donc entre le Bénin et la Turquie, spécialement en termes d’économie et de commerce. », à fait savoir Mesut Koç.

L’ambassadeur de la Belgique, Sandrine Platteau, avec sa riche expérience diplomatique, a exprimé son intention de travailler au renforcement de la coopération bénino-belge, en alignant les efforts de la Belgique sur les besoins de ses partenaires béninois et en soutenant les réformes ambitieuses mises en œuvre par le président et l’équipe gouvernementale du Bénin. « Nous sommes ici de longue date et nous sommes toujours alignés sur les besoins de nos partenaires béninois et nous essayerons d’y répondre au mieux pour accompagner toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par le président et l’équipe gouvernementale. », indiqué Sandrine Platteau.

- Publicité-

Le Dr Benson Alfred Bana, nouvel ambassadeur de la Tanzanie, a exprimé son enthousiasme pour la promotion du commerce, du tourisme et de l’investissement entre la Tanzanie et le Bénin. « Je suis très content, très très content d’avoir visité le parc industriel béninois et vous avez vu ce que les Béninois ont fait et nous allons donc partager les expériences entre les deux pays. », a indiqué Benson Alfred Bana.

Le nouvel ambassadeur de la Slovaquie, Tomàs Felix, a exprimé son intention d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations bénino-slovaques, notamment dans le secteur de l’agriculture. Selon l’ambassadeur, « le Bénin c’est un pays pareil que la Slovaquie par la superficie, la population un peu double que la Slovaquie. On a beaucoup de choses qui sont communes. On a parlé avec son Excellence le président, un domaine qui a la possibilité c’est l’agriculture et du coton. »

L’ambassadeur du Danemark, Khristian Kirkegaard Edinger, un vieil ami du Bénin pour avoir travaillé à l’ambassade du Danemark à Cotonou, a exprimé sa joie de revenir au Bénin et a noté les changements positifs dans le pays. « C’est avec un grand plaisir pour moi de revenir voir ma langue, ça a été que la ville de Cotonou, mais je vois quand même qu’il y a beaucoup de changements qui sont assez positifs dans le pays. », a t-il indiqué

- Publicité-

L’ambassadeur d’Israël, Rony Yeddia-Clein, précédemment ministre à l’ambassade d’Israël, a présenté ses lettres de créance au président de la République. Il a exprimé son intention de promouvoir la coopération entre Israël et le Bénin, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la santé, du numérique et de la formation technique. Selon l’ambassadeur, « l’objectif de mon mandat en tant qu’ambassadeur c’est de promouvoir la coopération entre nos deux pays. Nous avons déjà une coopération qui est assez développée, assez mise en route dans le domaine de l’agriculture. L’objectif sera maintenant de renforcer également la coopération dans le secteur de la santé et du numérique, également la formation technique entre autres. »

L’ambassadeur de la République socialiste démocratique du Sri Lanka, Veluppillai Kananathan, ancien conseiller en investissement du président guinéen Alpha Condé, a exprimé son intention d’attirer des investisseurs sri-lankais au Bénin et de développer le secteur cotonnier dans les deux pays. « Je vais amener donc des investisseurs au Bénin. Nous avons parlé aussi du secteur de l’énergie renouvelable et d’autres expertises. Nous allons aussi développer le secteur cotonnier en des deux pays. » a t-il fait savoir.

Enfin, l’ambassadeur de la Suisse, Simone Giger, a souligné l’importance du Bénin pour la Suisse en Afrique et a exprimé son intention de travailler sur la formation professionnelle et la décentralisation. Selon Simone Giger, « le Bénin c’est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On a beaucoup de gens de coopération. On a maintenant abordé avec le président par exemple la formation professionnelle, alors on va certainement continuer de travailler avec le Bénin sur ça. On a aussi parlé de la décentralisation. »

- Publicité-

Ces accréditations marquent l’ouverture d’une nouvelle ère de coopération entre le Bénin et chacun de ces huit pays.