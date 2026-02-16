Didier Bourdon refuse de regarder les films dans lesquels il joue

Didier Bourdon , visage familier du cinéma comique français, refuse de visionner les films auxquels il participe, a révélé Philippe Lacheau lors de son passage dans l’émission de radio animée par Bruno Guillon le 15 février. L’information, livrée à propos de la sortie récente de Marsupilami — en salles depuis le 4 février — met en lumière un trait personnel surprenant chez un comédien largement reconnu pour son sens de la comédie.

Didier Bourdon, visage familier du cinéma comique français, refuse de visionner les films auxquels il participe, a révélé Philippe Lacheau lors de son passage dans l’émission de radio animée par Bruno Guillon le 15 février. L’information, livrée à propos de la sortie récente de Marsupilami — en salles depuis le 4 février — met en lumière un trait personnel surprenant chez un comédien largement reconnu pour son sens de la comédie.

Le long-métrage Marsupilami, réalisé et interprété par Philippe Lacheau, réunit un casting composé notamment d’Élodie Fontan, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Julien Arruti, Jean Reno, Gérard Jugnot et Didier Bourdon, lequel incarne le père du personnage Pablito. Le film a été présenté comme la comédie des vacances d’hiver et suscite l’attention médiatique, en partie en raison de la popularité de ses interprètes.

Actif au cinéma depuis le début des années 1980, Didier Bourdon apparaît régulièrement dans des comédies françaises. Depuis son premier film en 1982, il a notamment été vu dans Les Trois Frères, Le Pari, Mes très chers enfants ou encore Quatre zéros. Sa collaboration avec Philippe Lacheau n’est pas nouvelle : ils ont travaillé ensemble sur Alibi.com, Nicky Larson et Alibi.com 2, ce qui témoigne d’une relation professionnelle étroite entre les deux hommes.

Didier Bourdon : regarder un de ses films ? C’est non !

Interrogé par Bruno Guillon sur RTL, Philippe Lacheau a confié son étonnement et sa tristesse face à l’attitude de son camarade : « Didier, il y a un truc qui me rend triste avec Didier. Il ramasse encore de gros rires et. Didier ne veut pas regarder les films dans lesquels il joue et ça, ça me rend triste », a déclaré le réalisateur et acteur.

Bruno Guillon s’est montré surpris par cette révélation : « Ah bon ?! », a-t-il réagi avant que Lacheau n’ajoute des précisions sur le comportement de Bourdon. Selon le réalisateur, Didier n’aime pas se voir à l’image et, malgré les tentatives de Lacheau pour le convaincre, il refuse de visionner au moins ses propres passages : « J’ai beau essayer de le forcer, de lui dire : ‘Mais Didier, regarde au moins tes passages, tu vas voir les rires que tu déclenches’ », a rapporté Lacheau, qui a exprimé sa peine de voir le comédien méconnaître l’impact comique de son jeu.

Le nom de Didier Bourdon figure par ailleurs sur l’affiche de deux autres comédies prévues cette année : Cocorico 2 de Julien Martin, annoncée pour le 8 avril, et Un bon patron de Philippe Chauveron, programmé pour le 11 novembre.