Diarra double la mise pour l’ES Tunis en LDC CAF (2-0, 81e)

À la 81e minute, Jack Diarra a agi en finisseur pour permettre à l’Espérance sportive de Tunis d’inscrire son deuxième but. Servi par une passe parfaitement dosée de Moez Haj Ali, il a pris l’avantage sur les défenseurs adverses avant de tromper le gardien et de pousser le ballon au fond des filets.

À la 81e minute, Jack Diarra a agi en finisseur pour permettre à l’Espérance sportive de Tunis d’inscrire son deuxième but. Servi par une passe parfaitement dosée de Moez Haj Ali, il a pris l’avantage sur les défenseurs adverses avant de tromper le gardien et de pousser le ballon au fond des filets.

Cette réalisation porte le score à 2-0 en faveur des Tunisiens, un avantage qui leur redonne un confort important à l’approche du temps additionnel. À moins d’un retournement spectaculaire, les Sang et Or voient leur ticket pour les quarts de finale se dessiner.

Pour Petro de Luanda, ce but représente un coup dur dans la perspective d’un retour : il reste peu de temps pour répliquer et renverser la situation. Du côté de l’Espérance, la maîtrise du match semble désormais plus évidente, les joueurs pouvant désormais gérer la fin de la rencontre en confiance.