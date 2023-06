Destruction d’un barrage en Ukraine : la Chine exprime sa vive préoccupation

- Publicité-

La Chine a exprimé sa vive préoccupation suite à la destruction partielle d’un barrage en Ukraine, qui a entraîné des inondations le long du Dniepr. Les autorités chinoises appellent toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils et les installations civiles. Les conséquences humaines, économiques et écologiques de cet incident suscitent de vives inquiétudes à l’échelle internationale.

Mercredi 7 juin, la Chine a fait part de sa préoccupation suite à la destruction partielle d’un barrage en Ukraine, déclenchant une série d’inondations le long du fleuve Dniepr. Les autorités chinoises ont souligné les graves impacts humains, économiques et écologiques que cette catastrophe pourrait engendrer, appelant toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d’une conférence de presse que la Chine était profondément préoccupée par les conséquences de cet événement tragique. Il a souligné l’importance de protéger les civils et les infrastructures civiles dans les zones touchées par le conflit.

L’inondation résultant de la destruction du barrage menace de provoquer un désastre humanitaire, avec des milliers de personnes déjà déplacées et des pertes matérielles considérables. Les infrastructures vitales telles que les hôpitaux, les écoles et les installations d’approvisionnement en eau ont été gravement endommagées, mettant en péril la vie et le bien-être des populations locales.

La Chine a appelé toutes les parties impliquées dans le conflit en Ukraine à respecter le droit international humanitaire et à faire tout leur possible pour protéger les civils innocents et les installations civiles. Wang Wenbin a souligné que la stabilité de la région était essentielle pour préserver la paix et la sécurité régionales.