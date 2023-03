Des troupes ougandaises déployées en RDC pour superviser le retrait du M23

La force régionale de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est (EAC) a déployé des troupes ougandaises en RDC dans le cadre de la supervision du retrait du M23. Ces militaires ont pour mission d’occuper les positions cédées par le mouvement armé, protéger les civils et ouvrir la route Bunagana-Goma. Toutefois, leur mandat n’est pas offensif.

Les troupes ougandaises sont arrivées à Bunagana ce vendredi pour se déployer également à Kiwanja et à Mabenga dans le territoire de Rutshuru. Selon l’EAC, ce déploiement marque une étape importante et la phase finale vers le déploiement complet de l’EACRF. Les militaires ougandais superviseront le retrait séquencé du M23 et agiront en tant que force neutre pendant que les Congolais règlent leurs problèmes politiques.

L’UPDF, quant à elle, a précisé que sa mission initiale n’est pas offensif mais d’occuper les positions cédées par le M23 à l’East African Force en tant que force neutre. Cette initiative permet de remplacer l’armée congolaise que le M23 considère comme un ennemi dans sa politique interne.

Le M23 était attendu pour se retirer des zones conquises ces derniers mois au 30 mars, selon le nouveau calendrier de retrait annoncé par la facilitation. Cependant, le mouvement armé soutenu par Kigali tient toujours ses principales positions et active même des offensives dans certains territoires. Avec l’arrivée des troupes ougandaises, la situation sécuritaire dans la région de Bunagana-Rutshuru devrait s’améliorer et permettre aux civils de vivre dans un environnement plus paisible.