Des images du pape François en doudoune deviennent virales (photos)

Un cliché mettant en avant le pape François portant une doudoune blanche a tourné en masse sur les réseaux sociaux. Mais il s’agit en fait d’une image générée par une intelligence artificielle.

Sur Twitter, des images du pape François dans une longue doudoune immaculée circulent sur Internet. Le souverain pontife prend alors des allures de rappeur pour prêcher la bonne parole. Si la situation fait sourire les internautes, elle n’est pas réelle. C’est une création du logiciel Midjourney.

Le pape François n’est pas le seul à être apparu dans une position étonnante. Déjà, des images de Donald Trump en train de fuir la police américaine ou encore Emmanuel Macron tantôt en éboueur, tantôt encerclé par des manifestants en France, circulent sur internet. Ces photos sont toutes le fruit d’une intelligence artificielle. Elles sont pourtant d’un réalisme déconcertant.

De la même façon que Chat GPT, le logiciel Midjourney compose en quelques secondes ces images, suite à la requête d’un internaute. Elles sont souvent postées sur Twitter et deviennent l’objet de l’amusement des internautes ou parfois de l’inquiétude lorsqu’elles sont considérées comme vrai. D’ailleurs, Twitter a déjà été amené plusieurs fois à apposer un signalement sous les publications des images pour annoncer que ce sont des constructions de scènes imaginaires.

Ces images inquiètent énormément puisqu’elles rendent très difficile la distinction entre réalité et fiction et sont la porte ouverte vers les « fake news », les fausses nouvelles. Des mesures ont déjà été prises par Midjourney pour lutter contre le phénomène, notamment en supprimant le compte de l’utilisateur ayant généré les clichés de Donald Trump et sa fausse arrestation.