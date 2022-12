Des exercices navals sino-russes au sud de Shanghai

La Chine et la Russie vont débuter mercredi, des exercices militaires navals pour davantage approfondir leurs relations.

Selon la Chine, les exercices navals sino-russes commençant mercredi visent à « approfondir » la coopération entre les deux pays dont l’alliance anti-occidentale non officielle s’est renforcée depuis l’offensive russe en Ukraine.

Les exercices auront lieu au large des côtes de la province du Zhejiang, au sud de Shanghai, jusqu’à mardi prochain, selon un bref avis publié lundi par l’aile militaire du parti communiste. « Cet exercice conjoint vise à démontrer la détermination et la capacité des deux parties à répondre conjointement aux menaces à la sécurité maritime… et à approfondir davantage le partenariat de coordination stratégique global Chine-Russie de la nouvelle ère », d’après le communiqué.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le croiseur lance-missiles Varyag, le destroyer Marshal Shaposhnikov et deux corvettes de la flotte russe du Pacifique participeraient aux manœuvres.

Le ministère a déclaré que la marine chinoise prévoyait de déployer plusieurs navires de guerre de surface et un sous-marin pour l’exercice, et que des avions des côtés participeraient également.

Depuis quelques années, la Chine et la Russie ont renforcé leur coopération notamment au plan militaire. En septembre, la Chine a envoyé plus de 2 000 soldats ainsi que plus de 300 véhicules militaires, 21 avions de combat et trois navires de guerre pour participer à un vaste exercice conjoint avec la Russie.

La Russie, à son tour, a fortement soutenu la Chine au milieu des tensions avec les États-Unis à propos de Taïwan.