Des céréales russes en passe d’être acheminées de l’UE vers l’Afrique de l’Ouest

Une deuxième cargaison d’engrais russes devrait être acheminée depuis l’UE vers l’Afrique de l’Ouest après que l’ONU a réussi à surmonter les obstacles liés aux sanctions qui frappent la Russie, a indiqué une haute responsable onusienne très impliquée dans les discussions.

« Maintenant, nous avons un modèle qui fonctionne. Il s’agit d’une activité humanitaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) est chargé d’acheminer les engrais des ports vers les pays qui en ont besoin », a déclaré la responsable de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), Rebeca Grynspan, lors d’un point de presse à Genève.

« Il y a environ 300 000 tonnes d’engrais dans les ports européens », a souligné Mme Grynspan. La première cargaison de 20 000 tonnes d’engrais doit quitter les Pays-Bas le 21 novembre pour se rendre au Malawi, en passant par le Mozambique.

« Après le Malawi, grâce au don d’Uralchem-Uralkali, de l’intervention du PAM et avec l’aide de la Banque mondiale et de la France, nous espérons que la prochaine destination des engrais sera l’Afrique de l’Ouest, qui a été très touchée par la crise des engrais » qui sont devenus trop chers, a annoncé Mme Grynspan, sans donner de précision sur les dates et les pays concernés.

« Livrer gratuitement » des céréales

Pour rappel, le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis, vendredi 4 novembre, que la Russie et la Turquie allaient « livrer gratuitement » des céréales à des pays africains risquant la famine, après une annonce similaire faite samedi par Moscou, rapporte l’AFP.

Les pays dans lesquels les céréales russes seront acheminées en Afrique de l’Ouest n’ont pas été précisés. Mais le Mali avait annoncé être en attente d’une livraison de céréales russes.