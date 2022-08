Décès de Mikhaïl Gorbatchev, pluie d’hommages en Occident

Dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev est décédé mardi 30 août 2022, à Moscou. Agé de 91 ans, il s’en est allé, des suites d’une « longue maladie grave », a indiqué l’Hôpital clinique central (TSKB) de Moscou, où il était soigné.

Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest au siècle dernier, Mikhaïl Gorbatchev a passé les vingt dernières années en retrait de la politique, tout en faisant régulièrement entendre sa voix, inquiet des nouvelles tensions avec Washington.

Son décès annoncé mardi, a suscité maintes réactions à Moscou comme à l’international. Dans un message de condoléances, M. Poutine a évoqué la mémoire d’un homme qui a eu « une grande influence sur l’Histoire du monde ».

« Il a guidé notre pays à travers une période de changements complexes et dramatiques, et de grands défis de politique étrangère, économiques et sociaux« , a-t-il poursuivi. « Il comprenait profondément que les réformes sont nécessaires. »

Un « leader rare »

Le président américain Joe Biden a salué un « leader rare » qui a permis « un monde plus sûr », tandis que le dirigeant français Emmanuel Macron a évoqué un « homme de paix ».

De son côté, le Premier ministre britannique démissionnaire Boris Johnson a exprimé sa « tristesse » à l’annonce du décès de Mikhaïl Gorbatchev. Il en est de même pour Angela Merkel. Gorbatchev, qui a permis la chute du mur de Berlin, puis la réunification allemande, a « changé ma vie de manière fondamentale », a déclaré l’ex-chancelière Angela Merkel qui a grandi en ex-Allemagne de l’Est.

« Une vision impérialiste de la Russie »

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a qualifié sur Twitter Mikhaïl Gorbatchev « d’homme, qui de par ses décisions, a contribué d’une façon décisive à mettre fin à la guerre froide et à faire de l’Europe et du monde un lieu avec plus de paix et de liberté ». Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a pour sa part salué l’opposition de Mikhaïl Gorbatchev à « une vision impérialiste de la Russie ».

La Chine a salué pour sa part la « contribution positive » de Gorbatchev au rapprochement Pékin-Moscou.

Une source anonyme, citée par l’agence TASS, a indiqué qu’il serait enterré à Moscou auprès de sa femme Raïssa Gorbatcheva, décédée en 1999, et dont il était très proche.