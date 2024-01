Décès de Franz Beckenbauer, légende du football allemand

-Publicité-

Franz Beckenbauer, ancien défenseur et champion du monde avec l’Allemagne en 1974, est décédé à l’âge de 78 ans.

Surnommé le « Kaiser » pour son élégance sur le terrain, il a également remporté l’Euro 1972 avec l’équipe ouest-allemande et a été honoré du Ballon d’or à deux reprises, en 1972 et en 1976. La majeure partie de sa carrière en club s’est déroulée au Bayern Munich, où il a conquis trois Ligues des champions consécutives entre 1974 et 1976.

Avec 103 sélections en équipe nationale, le « Kaiser » a aussi atteint la finale de la Coupe du monde 1966, perdue contre l’Angleterre (4-2 après prolongation) à Wembley. Huit ans plus tard, il a mené son équipe à la victoire (2-1) contre les Pays-Bas de Johan Cruyff en finale. Un moment emblématique de sa carrière reste la demi-finale du Mondial 1970, où il a joué avec le bras en écharpe face à l’Italie. De plus, il a participé à la finale de l’Euro 1976 perdue contre la Tchécoslovaquie.