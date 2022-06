Décès de 23 migrants à Melilla: l’Algérie dénonce un carnage, l’UA exige une enquête

En froid avec le Maroc, l’Algérie a dénoncé un carnage, suite à la mort de plusieurs migrants africains dans une échauffourée avec les forces de l’ordre marocaines à Melilla, alors qu’ils tentaient de rallier l’Espagne. L’Union Africaine souhaite quand à elle, que les responsabilités soient situées. L’Organisation continentale demande donc une enquête.

La mort d’une vingtaine de migrants au nord du Maroc, lors des altercations avec les forces marocaines, a suscité une réaction musclée de la part des autorités algériennes. Les « images de ce carnage sont extrêmement choquantes », a déclaré dimanche, Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères.

« Elles renseignent sur l’extrême brutalité et l’usage disproportionné de la force qui s’apparentent, en la circonstance, à de véritables exécutions sommaires », ajoute l’officiel algérien, dénonçant la violation systématique des droits humains de la part du Maroc.

Tout comme l’Algérie, l’Union Africaine s’est dite aussi foncièrement touchée par ce drame et a dénoncé « le traitement violent et dégradant de migrants africains » et réclamé une enquête sur ce drame.

« J’exprime ma profonde émotion et mon inquiétude face au traitement violent et dégradant de migrants africains cherchant à traverser une frontière internationale entre le Maroc et l’Espagne », a tweeté dimanche soir Moussa Faki.

1/2: I express my deep shock and concern at the violent and degrading treatment of African migrants attempting to cross an international border from #Morocco into #Spain, with the ensuing violence leading to the deaths of at least 23 people and injuries to many more.