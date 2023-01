Déception amoureuse : 07 stratégies des experts pour surmonter un goumin

La déception amoureuse, qu’elle soit causée par une rupture, une infidélité, une trahison ou un amour à sens unique, est toujours douloureuse. Quand elles se répètent, les conséquences pour la personne qui les subit peuvent être destructrices. Il urge donc de trouver les moyens pour s’en remettre. Découvrez-en, quelques techniques des experts.

Une séparation amoureuse est une situation douloureuse dans laquelle nous pouvons tous nous retrouver. On a souvent l’impression qu’elle sera insurmontable, mais il existe certaines clés qui peuvent vous aider à mieux affronter les choses.

De nombreux psychologues recommandent de suivre les stratégies suivantes pour surmonter une rupture amoureuse :

L’acceptation

C’est une condition essentielle pour avancer. Il faut acceptez la douleur de la rupture, sans pour autant l’alimenter. Vous devez apprendre à faire le deuil de votre histoire, en utilisant diverses stratégies d’adaptation au contexte dans lequel vous évoluez. Le fait de pleurer, par exemple, est un processus normal et humain. Vous ne devez pas réprimer vos sentiments ni vos émotions. Mais, pour mieux appréhender la situation, il est important d’être soutenu par votre entourage. Permettez-vous de ressentir la douleur, sans censure ni culpabilité. Juste après une rupture, il est naturel de se sentir perdu et malheureux. Accordez-vous le temps qu’il faut pour vider tout ce que vous avez dans le cœur. Mais, pour mieux appréhender la situation, il est important d’être soutenu par votre entourage.

Recherchez un soutien social

Même si vous êtes de nature forte et courageuse, il n’y a aucune honte à demander l’aide et le soutien de vos proches. Vous avez besoin de réconfort et de distractions. La compréhension, la compassion et l’écoute des autres est nécessaire durant cette période éprouvante. Ne vous isolez surtout pas ! Au contraire, entourez-vous le plus souvent possible, acceptez les conseils positifs, même une aide d’un spécialiste si vous en ressentez vraiment le besoin.

Prenez de la distance

L’important étant de s’entourer de gens bienveillants qui dégagent des ondes positives. Mais, vous avez parfaitement le droit de limiter l’utilisation des médias sociaux, d’éliminer votre ex-partenaire des réseaux ou encore de prendre du recul par rapport à votre vie sociale active. Le fait de vouloir prendre du temps pour soi n’a rien d’égoïste ni d’immature. Il est totalement légitime d’ouvrir une parenthèse et de fuir toutes sortes de parasites qui risquent de vous plomber le moral.

Acceptez votre propre responsabilité

Il ne s’agit pas non plus de culpabiliser à outrance. Ce serait inutile de se faire du mal davantage. Il faut simplement garder à l’esprit que dans un couple, il y a deux entités à part entière et que chacun a une part de responsabilité lors d’une rupture. Reconnaître ses torts est une démarche importante pour en tirer une bonne leçon et mieux appréhender l’avenir. Sans vous blesser ni excuser le comportement de l’autre, essayez de relativiser et de déterminer en quoi vous avez impacté la relation.

Faites des plans à court terme

Pour se libérer l’esprit, il est conseillé de développer certaines compétences, d’aller à la quête de nouvelles activités enrichissantes, de se concentrer sur quelque chose de positif et de créer de nouvelles relations sociales. Et puis, vous connaissez l’adage : « un de perdu, dix de retrouvés ! »

Évitez les faux espoirs

Lorsqu’on a le cœur brisé et qu’on souffre d’avoir perdu l’autre, on est tenté de vouloir recoller les morceaux en se faisant de fausses illusions. Croire que les choses peuvent « changer », malgré toutes vos tentatives pour sauver le couple, est un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes. Rappelez-vous que rien n’a fonctionné et que vos routes doivent se séparer, même si l’idée est encore perturbante. Plus vous briserez les chaînes, plus vous irez de l’avant !

Ne cherchez pas à vous venger

Que vous soyez en colère, surtout si la rupture découle d’une infidélité, c’est naturel. Mais il faut absolument éviter de transformer cette rage en haine. Cette dernière peut vous poussez à vouloir vous venger de l’objet de votre courroux. Vous risquez de vous blesser davantage et de causer plein de dégâts autour de vous. Nul besoin de vous rabaisser à ce stade : acceptez votre colère, mais ne la laissez pas vous vampiriser. Tentez de la contrôler le mieux que possible. Tant qu’à faire, utilisez donc ce trop plein d’énergie dans des activités culturelles ou physiques qui stimuleront votre quotidien.

« Prenez votre temps pour guérir, mais avancez toujours dans une direction positive. N’hésitez surtout pas à demander une aide professionnelle si vous constatez que vous stagnez ou que vous ne faites aucun progrès. Cette démarche peut être salvatrice lorsque la douleur vous paraît vraiment insurmontable » , concluent les psychologues.