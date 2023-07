- Publicité-

La Russie et la Chine ont lancé des exercices militaires conjoints en mer du Japon, dans le but de renforcer leur coordination militaire et de contrer l’influence perçue des pays occidentaux, en particulier celle des États-Unis.

Le ministère russe de la Défense a annoncé jeudi, le début d’exercices militaires conjoints entre la Russie et la Chine en mer du Japon. Ces manœuvres surviennent dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, suite à l’offensive militaire russe en Ukraine. La Chine, en tant que partenaire stratégique de la Russie, a décidé de soutenir cette dernière en refusant de condamner l’agression en Ukraine, renforçant ainsi les liens entre les deux nations.

Les exercices militaires, qui doivent se dérouler sur plusieurs jours, visent à accroître la coordination entre les forces armées russes et chinoises. Selon le communiqué du ministère russe de la Défense, les manœuvres impliquent la participation de navires anti-sous-marins et de corvettes russes, ainsi que du destroyer lanceur de missiles guidés chinois, le Qiqihar. Les activités prévues comprennent des missions de combat naval et des opérations anti-sous-marines, démontrant ainsi l’étendue de la coopération militaire entre les deux pays.

L’alliance entre la Russie et la Chine repose sur leur détermination commune à s’opposer à ce qu’ils perçoivent comme l’hégémonie américaine dans les affaires internationales. Alors que les tensions augmentent avec l’Occident, les deux nations cherchent à renforcer leur partenariat stratégique pour faire face aux défis géopolitiques actuels.