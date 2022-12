De nouvelles sanctions de l’Union Européenne contre l’Iran

L’Union Européenne envisage de nouvelles sanctions contre l’Iran, accusée de fournir d’équipements militaires à la Russie qui a lancé une offensive contre l’Ukraine depuis le jeudi 24 février 2022.

Dans un communiqué, l’Union européenne « condamne fermement et considère comme inacceptable tout type de soutien militaire de l’Iran, y compris les livraisons de véhicules aériens sans pilote (UAV – « drones »), à la guerre d’agression illégale, non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, qui viole gravement le droit international et les principes de la Charte des Nations Unies ».

Dans son communiqué, l’UE rappelle que « ces armes fournies par l’Iran sont utilisées sans discernement par la Russie contre la population civile et les infrastructures ukrainiennes, provoquant d’horribles destructions et souffrances humaines. Dans ce contexte, l’Union européenne rappelle que tout transfert de certains drones et missiles de combat vers ou depuis l’Iran sans l’autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations unies constitue une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. ».

Les chefs de la diplomatie des Vingt-Sept pourraient également s’accorder sur de nouvelles sanctions contre la Russie et l’Iran. Les chefs de la diplomatie débattront de nouvelles sanctions contre des personnalités et des organisations iraniennes en lien avec les violations des droits humains lors de la répression des manifestations antigouvernementales par Téhéran et de la fourniture de drones à la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine. « Nous allons approuver un ensemble de sanctions très sévères », a déclaré avant la réunion Josep Borrell. L’Union « prendra toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes femmes et les manifestants pacifiques », a-t-il poursuivi.