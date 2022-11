De nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne livrés à l’Ukraine

L’Ukraine a annoncé ce vendredi, avoir reçu de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne. La livraison de ces nouveaux systèmes visent à renforcer la défense militaire de l’Ukraine contre l’offensive moscovite marquée par des drones difficiles à contrer.

Les États-Unis, l’Espagne et la Norvège ont livré de nouveaux systèmes de défense antiaérienne à l’Ukraine ce vendredi 07 novembre 2022. Ses équipements militaires sont « destinés à contrer les bombardements massifs de la Russie visant les infrastructures critiques ».

« Les systèmes de défense aérienne NASAMS et Aspide sont arrivés en Ukraine ! Ces armes renforceront considérablement l’armée ukrainienne et rendront notre ciel plus sûr », a indiqué sur Twitter le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov. « Nous continuerons à abattre les ennemis qui nous attaquent. Merci à nos partenaires : Norvège, Espagne et États-Unis », a-t-il ajouté.

L’Ukraine réclame depuis des semaines des livraisons de systèmes modernes de défense antiaérienne à ses alliés occidentaux, alors que Moscou a multiplié les frappes sur les infrastructures d’électricité et d’eau, provoquant des coupures massives à l’approche de l’hiver. D’autres pays tels que l’Allemagne et la France ont déjà fourni des systèmes antiaériens à Kiev.

Pendant ce temps, la Maison Blanche fait pression sur Kiev pour rester ouverte aux négociations avec la Russie, révèle le Washington Post. Il ne s’agit pas, pour l’Ukraine, de revenir à la table des négociations, mais plutôt de ne pas perdre le soutien de ses alliés. Une « fatigue se fait sentir » dans certains pays, qui s’inquiètent de la rupture du dialogue entre Poutine et Zelensky.