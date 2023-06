De mystérieuses blessures observées: Rudy Gestede sur son court parcours en équipe nationale

Dans une interview accordée à Sport News Africa, Rudy Gesterde est revenu sur sa carrière professionnelle qui aura duré une quinzaine d’année. L’ancien attaquant béninois a également évoqué son parcours en équipe nationale, achevé prématurément à cause de situation étrange.

Contrairement aux autres légendes du foot béninois dont Razack Omotoyossi ou encore Mourytala Ogounbiyi, Rudy Gestede n’aura porté le maillot national que le temps de quelques matchs. Arrivé chez les Guépards (ex-Ecureuils) en 2013, l’ancien attaquant du FC Metz a pris sa retraite internationale quatre ans plus tard pour des raisons personnelles. Une fin de parcours prématurée qui avait suscité moult réactions à l’époque.

Désormais retraité, Rudy Gestede est revenu sur les raisons de son départ de la sélection. Dans une interview accordée à Sport News Africa, le natif d’Essey-lès-Nancy a expliqué avoir pris sa décision à cause de certaines situations dans lesquels il ne se retrouvait plus, avec des blessures étranges qui n’apparaissent que quand il est avec l’équipe nationale.

(…) A chaque fois que je passais en sélection, j’avais des blessures mais quand je retourne dans mon club je n’avais plus rien. J’ai trouvé ça très étrange. Ça devenait difficile, je ne pouvais plus enchaîner. J’ai pris mes distances avec la sélection pour me concentrer sur mon club, mon état de santé et mon physique. J’aurai aimé participer à la CAN avec eux, passer de meilleurs moments. Malheureusement ça ne s’est pas fait, c’est le destin« , a confié l’ancien international béninois.

Auteur de 3 buts en 11 sélections, dont 2 face à l’Algérie et un face au Maroc, l’ex-sociétaire de Middlesbrough a par ailleurs précisé que les conditions offertes aux joueurs n’étaient vraiment pas bonnes pour espérer atteindre les objectifs fixés. Un environnement malsain qui a fait fuir le franco-béninois.

« C’était plus contraignant de quitter son club, voyager et passer du temps en sélection. On se mettait en difficulté physiquement et mentalement, après le fait de revenir en club dans cet état, ça m’empêchait moi de bien performer« , a-t-il ajouté. Révélé au FC Metz, son club formateur, Rudy Gestede a fait ses débuts en Ligue 1 sous les ordres de Francis De Taddeo. Passant par la France, l’Angleterre, l’Australie, la Grèce et l’Iran, l’attaquant a disputé 363 matchs en club pour 86 buts en 15 ans de carrière professionnelle. A 34 ans, le joueur a annoncé sa retraite sportive en début juin dernier dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

