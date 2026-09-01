Cyril Hanouna rebaptise son émission « Cyril Hanouna et les Merguez » sur Fun Radio

Cyril Hanouna a rebaptisé son émission quotidienne sur Fun Radio. Lundi 31 août 2026, à l’occasion de sa rentrée sur la station, l’animateur a annoncé que « Tout beau, tout fun » devenait « Cyril Hanouna et les Merguez », quelques heures après avoir également repris l’antenne de son émission télévisée Tout beau tout n9uf sur W9.

Cette double rentrée marque le retour de l’animateur après la pause estivale sur les deux antennes où il présente des émissions quotidiennes depuis l’arrêt de la diffusion de C8, qui accueillait auparavant Touche pas à mon poste.

Interrogé sur le choix de ce nouveau nom, Cyril Hanouna a expliqué s’être inspiré d’un barbecue de l’été. « J’étais à un barbecue cet été, il y avait des merguez posées sur le barbecue et je me suis dit : « Franchement, il ressemble énormément à mon équipe » », a-t-il raconté à l’antenne. « C’est un mot que je n’arrête pas de dire (…) quand je vois des mecs au padel, je dis : « c’est une merguez » », a-t-il ajouté, précisant vouloir que l’expression soit reçue « avec amour » par son équipe.

Sur Fun Radio, l’émission rebaptisée « Cyril Hanouna et les Merguez » conserve son format quotidien, avec à l’antenne Raymond Aabou, Polska, Capucine Anav et Jordan De Luxe.

Une rentrée aussi sur W9

Le même jour, Cyril Hanouna reprenait également l’antenne de Tout beau tout n9uf sur W9, sa case quotidienne héritée de Touche pas à mon poste. Il y retrouvait plusieurs chroniqueurs, dont Agathe Auproux, Benjamin Castaldi et Jean-Luc Lemoine.