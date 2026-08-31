Cyril Hanouna et Shana Loustau, en couple, font leur rentrée ensemble sur W9

L’animateur Cyril Hanouna et sa chroniqueuse Shana Loustau, dont la relation a été officialisée par Paris Match en juillet 2026, entament leur rentrée télévisée ensemble avec le retour de l’émission « Tout beau, tout n9uf » sur W9 ce lundi 31 août. Leur couple, évoqué depuis plusieurs mois, continue de susciter des commentaires dans l’entourage professionnel des deux animateurs.

Le 28 août, leur collègue chroniqueur Fabien Lecœuvre a évoqué leur relation sur le plateau de l’émission « Bienvenue en Île-de-France », diffusée sur Le Figaro TV. « Tout le monde est au courant de cette belle histoire d’amour maintenant. […] On connaît leur complicité et les sentiments l’un pour l’autre, alors, de les voir ensemble, il ne peut plus y avoir les mêmes taquineries », a-t-il déclaré, ajoutant que la relation se vivait « avec beaucoup d’élégance et de réserve ».

La relation entre Cyril Hanouna et Shana Loustau avait fait l’objet de rumeurs dès le printemps 2026, après un baiser photographié entre les deux animateurs aux Caves du Roy, à Saint-Tropez, le 31 mai. Paris Match avait confirmé leur couple en couverture le 23 juillet.

Ni Cyril Hanouna ni Shana Loustau n’ont commenté publiquement, à ce stade, les propos tenus par Fabien Lecœuvre.