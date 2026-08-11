Cypriane Gardin, la fille d’Audrey Fleurot dans HPI, en difficulté financière avec plus de 6000 euros récoltés pour l’aider

Cypriane Gardin, révélée au grand public grâce à son rôle de Théa Alvaro dans la série télévisée à succès HPI, vit actuellement une situation financière précaire. Cette comédienne, qui incarnait la fille de Morgane Alvaro, personnage principal joué par Audrey Fleurot, a récemment fait part de ses difficultés à joindre les deux bouts. Sans revenus réguliers et sous la menace imminente de la cessation de ses allocations via France Travail, elle a indiqué ne pas pouvoir bénéficier du Revenu de solidarité active (RSA). Dans un geste rare et chargé d’émotion, Cypriane Gardin a décidé de solliciter l’aide de sa communauté en lançant une cagnotte en ligne.

Malgré une carrière naissante prometteuse, l’actrice a souligné qu’elle se retrouvait dans l’incapacité de subvenir à ses besoins essentiels, notamment le paiement de ses factures d’électricité. Consciente de la stigmatisation qui peut entourer le fait de devoir demander de l’aide, elle a exprimé son mal-être lié à cette démarche. « Si vous pouvez m’aider à passer le cap pour ce mois-ci, j’ai créé une petite cagnotte », a-t-elle révélé avec une certaine vulnérabilité, ajoutant qu’elle ne se sentait « pas du tout légitime » à faire appel à la générosité de ses abonnés. Avant d’en arriver à cette décision, Cypriane assure avoir exploré toutes les options possibles afin d’éviter de recourir à une telle sollicitation publique.

Une mobilisation rapide et significative autour de Cypriane Gardin

Quelques jours seulement après son appel, la réponse a été massive. En moins de 72 heures, la cagnotte mise en place sur la plateforme Leetchi avait déjà recueilli plus de 6 100 euros, grâce à la contribution de plus de 170 personnes. Ce soutien financier inattendu est un coup de pouce important pour l’actrice, qui a tenu à remercier chaleureusement chacun des donateurs via ses réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a écrit : « Encore merci pour votre soutien, du fond du cœur », tout en repartageant le lien de la cagnotte pour ceux qui souhaitent encore participer.

Cette vague de solidarité intervient alors que la carrière de Cypriane Gardin est encore en pleine construction, marquée par des hauts mais aussi des périodes d’incertitude, notamment en termes de rémunération et de contrats. Entre les tournages, les revenus sont discontinus, ce qui complique la gestion budgétaire de nombreux jeunes acteurs. L’actrice avait déjà évoqué en 2023 toucher environ 400 euros par jour de travail, une somme qui doit être répartie sur les mois où elle ne tourne pas, rendant ainsi difficile la stabilité financière.

Cypriane Gardin s’était fait connaître en 2021 dans HPI, dont l’histoire avait passionné un large public. Ce rôle lui a permis de travailler aux côtés d’Audrey Fleurot, une actrice reconnue pour sa carrière dans le cinéma et la télévision françaises. Dans un entretien avec La Voix du Nord, elle avait d’ailleurs exprimé son admiration pour la comédienne, évoquant la richesse de leur collaboration. Toutefois, bien que très visible sur le petit écran, cette exposition ne garantit pas une sécurité financière pérenne, comme en témoignent ses difficultés actuelles.

Avec la fin annoncée de la série HPI en septembre 2025, le rôle qui était sa principale source de revenus s’est arrêté. Cette cessation a exacerbé sa précarité, l’obligeant à chercher des solutions alternatives. L’initiative de la cagnotte en ligne témoigne des réalités souvent méconnues des acteurs en début de carrière, confrontés à l’instabilité des emplois artistiques et à l’absence de soutien financier adapté dans certaines circonstances.