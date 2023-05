Cyclisme-18è Tour du Bénin: l’algérien Hamza Yacine remporte la 3è étape Abomey-Comé

-Publicité-

Vainqueur de la deuxième étape, l’algérien Hamza Yacine a remporté la troisième étape de la 18è édition du tour cycliste international du Bénin. L’algérien est arrivé premier du circuit Abomey-Comé.

Après les étapes Parakou – Djougou (132,5 km) et Parakou – Savè (156,42 km), la troisième étape du Tour cycliste du Bénin 2023 était ce jeudi à l’honneur avec le circuit Abomey-Comé. D’une distance de 140,5 km, ce trajet est le plus long du Tour qui a commencé le 2 mai dernier et s’achèvera le 7 mai.

Victorieux de la précédente étape, Yacine Hamza est le vainqueur de ce circuit. L’Algérien est arrivé premier de cette course qui s’est terminée au sprint. Malgré ses ennuis mécaniques, le cycliste a refait son coup de la veille. Premier à franchir la ligne d’arrivée, il sera suivi par Achraf Ed-Dogmy (Maroc) et Clovis Abossolo du Cameroun.

Il faut préciser que le maillot jaune est toujours gardé par le marocain ED-DOGHMY Acharaf, alors que Ricardo Sodjèdé est le seul béninois dans le top 10. La quatrième étape Kétou – Porto-Novo (109,45 Km) est prévue ce vendredi, à partir de 08 heures.

Récompenses Étape 3

-Maillot Jaune, Castel Beer (ED-DOGHMY Acharaf)

– Maillot par Point, Super U (ED-DOGHMY Achraf)

-Maillot 1er des Africains, Moov Africa (ED-DOGHMY Achraf)

– Maillot 1er des Béninois, CFAO Motors (Sodjèdé Ricardo)

– Maillot Sprint intermédiaire, World Cola ( Bengayou Abderaouf)

– Maillot de la Combativité, Canal + (Sowou Remi)

– Echarpe de la plus longue échappée, Yalau (Abaka Kurotimi)

– Echarqpe du meilleur jeune, Aqua Belle (ED-DOGHMY Achraf)

– Echarpe du meilleur Équipier, Novotel (KUERE Nounawé)

– Echarpe de L’Elégance, Signature (Kouamé Olivier)

