Cuisines : 02 astuces ingénieuses pour réussir la cuisson du riz

Le riz est un plat universel, apprécié de tous, et facile à préparer. Pourtant, il s’avère parfois collant, ou trop dur. Pour obtenir une cuisson de riz parfaite, nous vous livrons deux astuces ingénieuses.

Le riz entre dans la préparation de nombreuses recettes qui se décline autant en version salée qu’en version sucrée et sa cuisson varie suivant son utilisation. Et si vous ne voulez plus manger du riz qui colle ou qui croque sous la dent respectez ces quelques principes de base.

Le citron

Avant de commencer, il est essentiel d’effectuer un rinçage à l’eau claire afin de retirer une partie de l’amidon. En procédant ainsi, vous réduisez les chances que le riz colle pendant la cuisson. Ensuite, remplissez une casserole d’eau puis ajoutez le riz. Une fois l’eau de cuisson arrivée à ébullition, ajoutez une cuillère à café de jus de citron dans la casserole en remuant en douceur. Le citron va ainsi empêcher le riz de coller tout en lui donnant une douce saveur d’agrume. Il est possible d’ajouter à nouveau un peu de citron sur le riz avant de le servir.

La cuisson du riz à la vapeur

Pour obtenir un riz qui ne colle pas, il est essentiel de suivre certaines étapes essentielles. Versez d’abord le riz dans une casserole d’eau bouillante et salée puis remuez jusqu’à ce que l’eau recommence à bouillir. Sur feu doux, laissez le riz cuire lentement à demi couvert. Versez le riz al dente dans une passoire métallique, rincez puis égouttez. Ajoutez ensuite, le sel, l’huile ou d’autres arômes selon vos préférences. Placez la passoire sur une casserole remplie d’eau et réchauffez le riz en douceur le riz et à couvert. Remuez de temps à autre. Votre riz sera aromatisé et ne collera pas.

Vous avez désormais pris connaissance des principales techniques de cuisson du riz. Si par inadvertance votre riz sent le brûlé après la cuisson, il est possible d’éliminer cette odeur désagréable en le rinçant puis en le remettant dans une casserole avec de l’eau du pain et du sel. Après cinq minutes, vous aurez rattrapé le goût désagréable de brûlé de votre riz.