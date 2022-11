Cuisine : voici pourquoi il ne faut pas rincer les pâtes après la cuisson selon les experts

La plupart du temps, après la cuisson des pâtes alimentaires, beaucoup de personnes les rincent avant de les égoutter. Or c’est une erreur à éviter selon les experts en cuisine.

Bien que la cuisine des pâtes semble être simple et facile, il existe des secrets culinaires à connaître. Et l’un de ces derniers, est de ne pas rincer les pâtes après les avoir fait bouillir.

A en croire Gennaro Esposito, chef italien du Torre del Saracino à Vico Equense, il n’est pas bon de rincer les pâtes après les avoir fait cuire, car on peut utiliser l’eau qui reste dans la casserole pour donner de la consistance aux sauces. Lorsque vous faites bouillir des pâtes, elles libèrent de l’amidon, c’est pourquoi l’eau de la casserole prend un aspect légèrement laiteux.

Il poursuit en ajoutant d’abandonner l’ajout d’eau aux sauces, et de plutôt opter pour l’eau de l’amidon. Et pour cause, cela permet aux sauces d’acquérir une consistance particulière sans avoir besoin d’ajouter d’autres ingrédients. De plus, l’amidon aide la sauce à mieux coller à la surface des pâtes, ce qui vous aide à mieux manger sans que la sauce ne reste dans le fond de l’assiette.

De plus, le secret pour obtenir des pâtes savoureuses avec une belle texture est de ne pas utiliser trop d’eau lors de la cuisson et de ne pas les faire bouillir jusqu’à ce qu’elles deviennent trop molles. Le chef recommande de les préparer al dente puis de les laisser s’imprégner de la sauce ajoutée plus tard.