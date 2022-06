Cuisine : voici pourquoi il ne faut pas bouillir les œufs sortis fraichement du réfrigérateur

De nos jours, les œufs sont incontournables dans les cuisines. Et pour cause, ils sont sources imparables de protéines. Cependant, il est conseillé d’éviter de les bouillir lorsqu’ils sont fraichement sortis du réfrigérateur. Découvrez d’ailleurs la raison dans cet article.

Consommés sous toutes ses formes, bouilli ou en omelettes, l’on ne peut plus se passer des œufs aujourd’hui. Ces derniers qui font partie de ces aliments aux hautes valeurs nutritives, assurent tonus et forme s’ils sont consommés en parallèle à une alimentation équilibrée, essentielle pour être en bonne santé. Cependant, beaucoup de personnes commettent l’erreur de les cuire directement lorsqu’ils sont retirés du réfrigérateur.

Or il est important de mettre les œufs à température ambiante avant de les mettre dans l’eau chaude. Car dans le cas contraire, cela crée une réaction violente qui pourrait engendrer une fissure au niveau de la coquille. Vous vous retrouvez alors avec un œuf à la coque gorgée d’eau au lieu d’un œuf dur cuit convenablement. De plus, la différence de température entre l’œuf réfrigéré et l’eau chaude peut faire fixer le blanc d’œuf à l’intérieur de la coquille ce qui le rend difficile à peler.

Il urge donc de laisser l’œuf 5 minutes au moins à température ambiante après l’avoir sorti du réfrigérateur avant de le cuire.