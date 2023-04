Cuisine: voici pourquoi il faut rincer les frites avant de les frire

Manger des frites maison est un véritable enchantement pour les papilles. Bien dorées, croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur, elles font le régal des petits comme des grands lorsqu’elles sont bien préparées.

Les frites ou les pommes sautées régalent souvent petits et grands. En prime, ces collations sont rapides à préparer. Mais, la cuisson ne sera réussie que si vous suivez bien les principes de base.

Il est essentiel de toujours bien rincer les pommes de terre avant de commencer à les faire frire. Or, beaucoup de gens négligent cette pratique ou n’en connaissaient même pas l’intérêt. En vérité, ce petit geste fait toute la différence, car il influence grandement le goût final de vos frites !

Pour mieux vous éclairer sur ce point-là, sachez que les pommes de terre sont principalement constituées d’eau et la majeure partie de la matière sèche est composée d’amidon. Lors du rinçage, vous éliminez l’excès d’amidon qui empêche justement vos frites d’être parfaitement croustillantes. Si vous en avez la possibilité et que vous n’êtes pas trop pressé, il serait même conseillé de faire tremper vos bâtonnets pendant plusieurs heures dans une bassine d’eau froide. Vous serez alors sûr de retirer tout l’amidon de leur surface. Bien entendu, pour éviter le choc thermique, avant même de plonger vos frites dans l’huile, vous devez soigneusement les sécher avec du papier essuie-tout.

Par ailleurs, avant d’envisager de jeter vos frites dans la poêle, assurez-vous surtout que l’huile est bien chauffée. Sinon, les pommes de terre risquent de coller ou de se désagréger. De plus, si l’huile n’est pas suffisamment chaude, les frites peuvent être plus grasses et moins croustillantes.