Cuisine : utilisez cette feuille magique pour désodoriser votre réfrigérateur

Maintenir son réfrigérateur ou congélateur hygiénique est un défi quotidien. Malgré tous ce que l’on fait, les déversements de liquides, les aliments oubliés qui pourrissent et autres, laissent souvent d’odeurs très désagréables dans l’appareil. Et comme vous le savez tous, un frigo qui sent mauvais peut affecter tout ce qui transitera par l’appareil. Pour donc y remédier, nous vous proposons cette astuce à base de feuilles de laurier.

Lorsque le réfrigérateur ou le congélateur n’est pas nettoyé régulièrement, il est difficile d’échapper aux odeurs. De même quand, l’ail ou l’oignon n’est pas stocké dans un récipient hermétiquement fermé, les odeurs fortes et persistantes s’enchaînent. Et ça devient du coup, un casse-tête. Pour donc lutter contre tout ça, optez pour les feuilles de laurier sèches.

En effet, pour utiliser le laurier comme le désodorisant de votre réfrigérateur, vous allez répartir une poignée de feuilles séchées dans les différents compartiments de l’appareil. Et le tour est joué !

Mais il est conseillé de le faire le soir avant d’aller dormir. Le lendemain matin, vous remarquerez que votre frigo est déjà bien plus frais que la veille. Répétez cette opération pendant quelques jours et les odeurs nauséabondes s’en iront totalement !