Cuisine: techniques pour une meilleure conservation du beurre

Le beurre fait partie des produits les plus consommé quotidiennement par beaucoup de personnes. Cette matière grasse est utilisée aussi bien pour la cuisine des entrées, des plats que les desserts. C’est le compagnon idéal de tous les repas, du petit-déjeuner au dîner. Mais savez-vous bien conserver le beurre ? Nous vous expliquons comment !

Vous souhaitez garder votre beurre sur le comptoir ou dans une armoire pour le déguster à température pièce? Pas de problème. Rangez-le dans un beurrier, à l’abri de la lumière et de la chaleur, et ne conservez que la quantité suffisante pour votre consommation des deux à trois jours suivants.

Au réfrigérateur

Cependant pour une conservation plus longue, le choix du réfrigérateur s’impose naturellement. Laissez votre beurre dans son emballage d’origine puis une fois entamé, couvrez-le ou mettez-le dans un beurrier. Placez votre beurrier dans la zone dite “chaude” du frigo. C’est à dire plutôt en haut de votre réfrigérateur. Il sera ainsi à l’abri de la lumière, des odeurs des autres aliments ou encore de l’air. Des éléments auxquels le beurre est très sensible et qui pourraient en altérer le goût.

Au congélateur

Vous pourrez également conserver votre beurre au congélateur. La conservation au congélateur vous évite le gaspillage. Le beurre salé se garde au congélateur jusqu’à un an, et le beurre non salé, jusqu’à trois mois. Vous n’avez qu’à le couper en portions de ½ tasse (125 ml), et à le placer dans un contenant hermétique (soyez écolos) ou dans un sac de congélateur.

Pour un beurre doux, vous pouvez compter jusqu’à 8 semaines de conservation et pour un beurre salé cela peut aller jusqu’à 12 semaines. Une fois votre beurre entamé, même si ce dernier est enveloppé dans son emballage d’origine ou disposé dans un beurrier, un délai de 3 semaines est à conseiller pour sa consommation.

Délai maximum recommandé hors du frigo

Pour qu’il soit plus facile à tartiner et qu’il ait meilleur goût, certaines personnes préfèrent laisser le beurre hors du réfrigérateur. Dans ce cas, il est toujours bon de veiller à ce qu’il soit conservé dans un récipient hermétique. En effet, il faut le mettre à l’abri des sources de chaleur et de l’humidité.

Si le beurre n’est pas conservé au réfrigérateur pendant plus de deux jours, il peut devenir rance, comme mentionné plus tôt. Il est important de rappeler que les produits laitiers, y compris le beurre, doivent être conservés à une température inférieure ou égale à 5/6°C. Cela évitera la prolifération des bactéries. D’ailleurs, après quatre heures passées hors du réfrigérateur, les produits laitiers frais doivent être jetés pour des raisons de sécurité alimentaire. Toutefois, le beurre peut constituer une exception à cette règle.

