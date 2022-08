Cuisine : recette pour nettoyer et faire briller vos verres à boire et carafes

Vos verres sont devenus ternes. Vous avez essayé beaucoup de techniques afin de ramener leur clarté de départ, mais toujours rien. Nous vous proposons dans cet article une recette maison efficace.

Il existe un certain nombre d’astuces pour redonner à vos objets en verre de l’éclat et de la brillance. Mais une technique en particulier vous permet d’y parvenir sans avoir recours au lave-vaisselle.

Cette technique n’est rien d’autre que le vinaigre et le bicarbonate de soude. Cette solution peut faire des merveilles sur les objets en verre et en cristal. Avec d’une part l’action détartrante du vinaigre blanc et l’action détachante du bicarbonate de soude d’autre part, vous obtiendrez des verres propres et lumineux. Il suffit de mélanger ces ingrédients dans une bassine d’eau chaude en respectant les doses suivantes :

500 ml de vinaigre blanc

Une tasse de bicarbonate de soude

3 cuillères à soupe de liquide vaisselle

Plongez vos objets en verre dans la solution. Laissez reposer 5 minutes avant de les rincer et de les sécher sans frotter. En procédant ainsi, ils brilleront de mille feux !