Cuisine : recette d’omelette moelleuse

L’omelette est un repas peu dispendieux et des plus faciles à préparer, et constitue un véritable régal lors du petit déjeuner. Il existe d’innombrables variantes régionales dans le monde. La version qui nous est plus familière est l’omelette française. Elle est légèrement dorée à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. Découvrez sa recette dans cet article.

Ingrédients

3 œufs

Sel

Poivre

1 cuillère à soupe de beurre

2 cuillère à soupe de pâte à crêpe

Préparation

Commencez par casser les œufs dans un bol, puis ajoutez une cuillère à café d’eau et la pâte à crêpe et mélangez avec un fouet (ou au batteur électrique) pendant 5 minute. Faites en sorte d’avoir un mélange homogène. Assaisonnez ensuite de sel et de poivre.

Prenez une poêle assez profonde avec des bords hauts, ajoutez une cuillère à soupe de beurre : il faut soigneusement le répartir entièrement dans le moule (même sur les bords).

Lorsque la mousse commence à apparaître et que le beurre est sur le point de se dorer, ajoutez les œufs. Laissez cuire quelques secondes jusqu’à ce que des bulles se forment.

Secouez maintenant la poêle dans un mouvement circulaire pendant 10 à 15 secondes. Puis, comme si vous tentiez de retourner une crêpe, tirez la poêle vers vous encore et encore.

A ce stade, les œufs s’accumulent sur le côté opposé de la poêle et s’enroulent entre eux par les mouvements.

Moment phare : vous devez maintenant intégrer l’omelette dans l’assiette. Pour réussir cette opération délicate, tournez la poêle, éloignez la poignée de l’assiette afin d’y installer l’omelette, le dessous vers le haut. Et voilà : il ne vous reste plus qu’à passer à table pour la déguster bien chaude. Grâce à cette recette, votre omelette est à la fois moelleuse et goûteuse !